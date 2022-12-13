Petrol
78.93
1.21%
Euro
19.6393
0.02%
Dolar
18.643
0.03%
Altın
1.069
0.30%
Borsa
5229
0.69%
Bitcoin
328.763
2.52%
BTXN Coin
4.95
-0.60%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşmede iç ve dış siyasete ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

    Ankara siyasetinde bugün hareketli bir gün yaşanıyor.

    Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

    Güncel konuları görüşecekler

    Bugün saat 16.00'da gerçekleşecek görüşmede, iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli yi ziyaret edecek #1

    Erdoğan toplantı sonrası Türkmenistan'a gidecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli görüşme öncesinde saat 14.00'te Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul edecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan- Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.

    Son görüşme 9 Kasım'daydı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli yi ziyaret edecek #2


    Aralık ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?
    Yaşam

    Aralık ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Albatros-S İDA Sürüsü göreve hazır
    Gündem

    Albatros-S İDA Sürüsü göreve hazır

    Görüş Bildir