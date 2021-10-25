Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Beştepe'de Kabine toplantısı öncesi sürpriz görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme gerçekleştirecek.

BÜYÜKELÇİ KRİZİ

Kabine toplantısı öncesi Bahçeli ile yapılacak görüşmede ana gündem maddesi, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan büyükelçiler olacak.

TEZKERE VE EKONOMİ DE MASADA

Büyükelçi krizinin yanı sıra Meclis'e gönderilen Irak ve Suriye tezkerelerinin ele alınacağı görüşmede, ekonomideki son durum ve salgının seyri de değerlendirilecek.

Bahçeli'yle yapılacak görüşmenin ardından Erdoğan, saat 15.00'te Kabine toplantısına başkanlık edecek.