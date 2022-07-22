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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarihi "Tahıl Koridoru Anlaşması" dolayısıyla tebrik etti.