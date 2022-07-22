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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yle telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarihi "Tahıl Koridoru Anlaşması" dolayısıyla tebrik etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 20:51
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 04:16
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yle telefonda görüştü

    Dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, gıda krizine sebep oldu.

    Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği sayesinde dünyanın karşı karşıya kaldığı gıda krizi çözüldü.

    Sözlü anlaşmanın ardından merakla beklenen tahıl koridoru anlaşmasında bugün tarihi imzalar atıldı.

    Bahçeli ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenin ardından Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

    Tebrik etti

    Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarihi "Tahıl Koridoru Anlaşması" dolayısıyla tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yle telefonda görüştü #1


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