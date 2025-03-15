Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak

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Haliç Kongre Merkezi'nde devlet himayesindeki çocuklarla iftar programı düzenlendi..

İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacağını belirterek, "Hayatınızın her alanında gelecekte de yanınızda olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MİLLETİMİZ VE TÜM KURUMLARIMIZLA BİRLİKTE ÜZERİNE TİTREDİĞİMİZ HER BİR EVLADIMIZI SEVGİYLE SELAMLIYORUM"

Aile Bakanlığımız başta olmak üzere sizle buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Milletimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte üzerine titrediğimiz her bir evladımızı sevgiyle selamlıyorum. Çocuklarımızın tamamına Gazze ve Suriye'de başta olmak üzere gönül coğrafyamızdaki tüm çocuklarımıza muhabbetimi ve sevgimi gönderiyorum. Yüzlerinizdeki tebessümün hiç eksik olmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

"HAYATINIZIN HER ALANINDA GELECEKTE DE YANINIZDA OLACAĞIZ"

Şartlar ne olursa olsun sizlerden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler evlatlarımızsınız göz bebeklerimizsiniz. Sizler çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Devletimiz sizler için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Hayatınızın her alanında gelecekte de yanınızda olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız.



Bugünün çocukları yarının büyükleri istikbalin mimarlarıdır. Sizler de vatanınıza hizmet edeceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı daha da yükseklere taşıyacaksınız. Kendinizle ifithar ederken sizden sonra gelecek evlatlarımıza da örnek olacak onlara cesaret aşılayacaksınız.

"TÜRKİYE YÜZYILI SİZ ÇOCUKLARIMIZIN DA YÜZYILI OLACAK"