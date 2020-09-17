Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Burada sadece Ankara'daki Devlet Övünç Madalyası'nı veriyoruz.

Diğer şehirlerde de madalyalar sahiplerine teslim ediliyor.

Bayrağımız dalgalanıyorsa bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizdir. Eğitimden istihdama hemen her alanda şehit ve gazilerimizin yükünü azaltacak adımlar attık.

Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize kahramanlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum.

Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımızı indirmeyeceğiz.

Ezanlarımızı susturmayacağız. Bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Kutlu yürüyüşümüze set çektirmeyeceğiz.

Milletin birliğine, beraberliğine kastedenlerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz.

Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmalarına nasıl fırsat vermiyorsak onların şehirdeki uzantılarına da müsamahakar davranmıyoruz.

Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz.

Doğu Akdeniz'de şantaj ve tehdide boyun eğmeyeceğimizi anladılar."

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