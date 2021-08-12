Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet, sel bölgeleri için tüm imkanlarıyla seferber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet, sel bölgeleri için tüm imkanlarıyla seferber

Selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin, tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek bölgedeki durum, tahliye çalışmaları ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak ise selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

YARALAR SARILACAK

Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında bulunduğunu belirtti.

Selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, selden etkilenenlere de geçmiş olsun temennisinde bulundu.