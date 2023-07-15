Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizi parçalatmayız 15 Temmuz Anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o gece darbecilerin, Türkiye'nin simgesi köprüyü işgal edemediğini, milletin kanıyla ve canıyla kurduğu bu devleti parçalatmayacaklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programında konuştu.

Adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nün FETÖ'cüler tarafından işgal edilmek istenmesinin de bir mesaj olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Benim milletim direndi, ülke işgal edilemedi"

Doğu ile batıyı, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan köprünün işgal edilmek istenmesi de bir mesajdı. İşte, o köprü burada. Ne oldu, işgal edebildiler mi? Edemediler. Benim milletim direndi, ülke işgal edilemedi.

"Şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz dedik"