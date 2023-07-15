Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizi parçalatmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programında konuştu.
Adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nün FETÖ'cüler tarafından işgal edilmek istenmesinin de bir mesaj olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:
"Benim milletim direndi, ülke işgal edilemedi"
Doğu ile batıyı, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan köprünün işgal edilmek istenmesi de bir mesajdı. İşte, o köprü burada. Ne oldu, işgal edebildiler mi? Edemediler. Benim milletim direndi, ülke işgal edilemedi.
"Şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz dedik"
Tüm kirli seneryoları yırttık attık. Köle olmayacağız, devletimizi parçalatmayacağız dedik. Ezanımızı susturtmayacağız, şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz dedik. Bir gecede 253 vatan evladını şehit verdik ama yurdumuzu alçaklara uğratmadık. Mabetlerimizin üzerine namahmrem eli değidirtmedik. FETÖ'cü alçaklara teslim olmadık.