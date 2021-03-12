Dijital paranın teknolojik ve hukuki altyapısının kurulacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, finans sisteminin de geliştirileceğini belirtti.

Ekonomi reformu paketini açıkladığı sırada dijital parada da birtakım yenilikler yapılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Finans sistemini geliştirmek adına katılım finans sektörünün tek çatı altında toplanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi risk merkezinin de yeniden yapılandırılacağını aktardı.

DİJİTAL PARAYA EKONOMİK VE HUKUKİ ALTYAPI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını kuruyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital paranın teknolojik ve hukuki altyapısını kuruyoruz VİDEO

FİNANS SEKTÖRÜNDE YENİ ADIMLAR

Ülkenin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezi'nin yeniden yapılandırılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruyoruz.

Reel sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz.

Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.

Finans sektörünün kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir dizi adım atıyoruz. Bu maksatla ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezi'ni yeniden yapılandırıyoruz." dedi.