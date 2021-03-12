Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijital Vergi Asistanı Sistemini devreye alıyoruz. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize ediyoruz".

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan ekonomi paketinin çerçevesini yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın oluşturduğunu söyledi.

Vergi politikalarına da değinen Erdoğan, sadeleştirilmeye gidileceğini söyledi.

"DİJİTAL VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI BAŞLATIYORUZ"

Erdoğan yaptığı açıklamalarda vatandaşların vergi dairesine bizzat gitmeden işlemlerini dijital ortamda yapabilmesinin önünü açan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasının başlatılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mükellef memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmak için Dijital Vergi Asistanı Sistemini devreye alıyoruz." dedi.

ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI REVİZE EDİLECEK

Dış yatırımcıların karşılaştıkları problemler karşısında alınan önlemlere de dikkat çeken Erdoğan, "Uluslararası yatırımcıların vergi hususunda karşılaştıkları sorunları da reform kapsamına aldık. Bu çerçevede ortaya çıkabilecek muhtemel sıkıntıları engellemek amacıyla çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARINI YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Erdoğan açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"Birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergi mesellerinde karşılıklı anlaşma yöntemini daha yoğun şekilde kullanacağız.

Yatırımcı güveninin ve vergideki öngörülebilirliği arttırmak amacıyla peşin fiyatlandırma anlaşmalarını yaygınlaştırıyoruz."





BORÇLARI TEK BİR İDARE TAHSİL EDECEK

"Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafında tahsil edilmesini sağlayarak vatandaşlarımızın sıklıkla karşılaştıkları problemlerden birine daha çözüm getiriyoruz."

"FARKLI UYGULAMALARI KALDIRIYORUZ"

"Vergi denetiminde standart öngörülebilir, haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz. Bu sayede, vergi incelemelerinde sektörler ve konular itibariyle ortaya çıkabilen farklı uygulamaları ortadan kaldırıyoruz."

DİJİTALLEŞMENİN HIZINDAN FAYDALANILACAK

"Özellikle dijitalleşmenin getirdiği hızdan faydalanarak mükelleflerimizin uzun süreye yayılan denetimlerden kaynaklanan sıkıntılarına da çözüyoruz."

VERGİ İNCELEME SÜRELERİ KISALACAK

"Elektronik tebligat, elektronik inceleme, elektronik tutanak ve elektronik raporu içeren dijital vergi denetimi sistemini geliştirerek vergi inceleme sürelerini kısaltıyoruz."