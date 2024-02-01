Cumhurbaşkanı Erdoğan, din görevlileri mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi’nde konuştu. Mezun olan öğrencileri tebrik eden Erdoğan, 2012 yılında hukuki altyapısı oluşturulan akademinin 2022 yılında hayata geçirildiğini söyledi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Din Görevlileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Mezunlarımızın 3 bin 120'si imam hatip, 1167'si Kuran kursu öğreticisi olarak görev yapacak." dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, eğitimlerini tamamlayarak görevini başlayacak olan din görevlileriyle beraber Diyanet'in daha da güçleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden açıklamasında yer alan ifadeleri ise şu şekilde;

8 aylık süreç: 33 ayrı kurs

Diyanet Akademisi Başkanlığı Birinci Dönem Aday Din Görevlileri mezuniyeti vesilesiyle bir aradayız. Böylesine güzel bir atmosferde, böyle anlamlı bir program münasebetiyle gönüllerimizi kavuşturan rabbime hamdediyorum. DiyaneT İşleri Başkanımıza ve Diyanet yönetimine de bu güzel buluşma için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Diyanet teşkilatımızı ve din görevlilerimizin mesleki eğitimi adına gerçekten önemli bir merasim yapıyoruz.



Aslında uzun yıllara sari bir emeğin ve projenin meyvesini almanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 8 aylık bir süreç ve 33 ayrı mekanda devam eden kurslar… Gerçekten bu bir azmin, bir kararlılığın ifadesidir.



İlk olarak 2012 yılında hukuki altyapısını oluşturmaya başladığımız Diyanet Akademisi'nin 10 yılı bulan yoğun ve titiz çalışmaların ardından 2022 yılında hayata geçirdik. Akademinin kurulmasıyla birlikte Diyanet camiamız meslek öncesi eğitim ve mesleki eğitim noktasında son derece mücehhez bir yapıya kavuştu. Kuruluş sürecinde mevzuat alanındaki eksikler de giderildi.

"Her tür ve düzeydeki eğitimleri tek çatı altında topladık"

Müezzin, kayyım, imam hatip, kuran kursu öğreticisi ve vaiz olarak görev yapacaklar için 6 ay ile 3 yıl arasında meslek öncesi eğitim mecburiyeti getirildi. 1976 yılından beri hizmet içi eğitim şartlarında 3 yıla kadar devam eden ihtisas ve kıraat eğitimleri, müstakil ve yasal bir çerçeveye oturuldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında yapılan her tür ve düzeydeki eğitimleri tek çatı altında topladık.



Böylece verilen din hizmetlerinin niteliğini daha da artıracağız. Diyanet mensuplarımızın mesleki donanımını tahkim edecek, sadece kendi insanımıza değil, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ve kardeş halklara da çok daha iyi hizmet götürülmesini sağlayacak, Diyanetimizin kurumsal, beşeri ve ilmi kapasitesini her alanda ileriye taşıyacak kritik bir kurumu başkanlığımızın hizmetine sunmuş olduk.

"8 aylık eğitim süreçlerini başlarıyla tamamlayan 4 bin 537 aday din görevlimizi tebrik ediyorum"