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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftar yaptı.
    • 26.04.2022 - 21:14
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 21:17
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü iftar programı dini azınlık temsilcileriyle oldu.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki iftara çok sayıda dini azınlık grubunun liderinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

    Dini azınlık temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar sofrasına konuk oldu

    İHA'ya göre ayrıca Beştepe’deki iftar programına Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan, Musevi Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaat Patrik Vekili Yusuf Çetin, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Cemaati Patrik Vekili Levon Zekiyan, Rum Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni Hastanesi Başkan Vekili Herman Baliyan, Yahudi Cemaati Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş, Ermeni Katolik Surp Agop Vakfı Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile iftar yaptı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile iftar yaptı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile iftar yaptı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile iftar yaptı #3


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