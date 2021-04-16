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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışişleri Bakanımız Dendias'a haddini bildirdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışişleri Bakanımız Dendias'a haddini bildirdi

    Yunanistan Dışişleri Bakanı ile yaşanan gerginliğe değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gereken cevap verildi" ifadesini kullandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.04.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 14:10
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı ile yaşanan gerginliğe değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız Dendias'a haddini bildirdi, daha yumuşak da olamazdı" dedi.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Erdoğan: Dışişleri Bakanımız Dendias'a haddini bildirdi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışişleri Bakanımız Dendias a haddini bildirdi #1

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