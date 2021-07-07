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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Diyarbakır aileleri' ile buluşacak

    Cuma günü Diyarbakır'a ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle oturma eylemine katılan ailelerle bir araya gelecek.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 10:34
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Diyarbakır aileleri' ile buluşacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Diyarbakır'ı ziyaret edecek.

    2,5 yıl aradan sonra Diyarbakır'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valiliği önünde yapılacak törende yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirecek.

    EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE BULUŞACAK

    Cuma namazını kentte kılması beklenen Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle görüşecek.

    Erdoğan, temasları kapsamında, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenecek Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılıp, partililere seslenecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır aileleri ile buluşacak #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır aileleri ile buluşacak #2

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