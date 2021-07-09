Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

Diyarbakır’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Diyarbakır Kurşunlu Camii’nde kılmasının ardından AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda gençlerle bir araya gelen Erdoğan, programına Eylül 2019 tarihinden bu yana evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler ile nöbet çadırında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelere hitabında şu ifadeleri kullandı:

“25 kadar evladımız anne babaları ile buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleri ile babaları ile buluşsun. Daha da bunun artacağına inanıyorum. Şu ana kadar Diyarbakır anneleri ile Şırnak anneleri bütünleşti mi? Bütünleşti. Van anneleri bütünleşti mi? Bütünleşti. Ve bütün bunlar sürekli artarak devam ediyor. Acımız büyük. Fakat şunu açık söyleyeyim, bu PKK’nın bu HDP’nin bütün bunların evlat diye derdi yok. Kandil’de taciz bunlar için sorun değil. Daha ileri gidiyorum, oranın yönetici konumunda olanların evlat diye bir sorunu yok. Onlar taciz nedir böyle bir dertleri yok. Çünkü onlar taciz terörü düzeninden beslenerek bugünlere geldiler. Ben inanıyorum ki kesinlikle Diyarbakır annelerini bedduası bunları vuracaktır. Hiç endişedeniz olmasın. Biz bu işin takibindeyiz. Kovalıyoruz. İçişleri Bakanlığımız, Silahlı Kuvvetlerimiz bunların üzerine üzerine gidiyor."

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