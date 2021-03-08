Dünya Kadınlar Günü'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlatlarına kavuşmayı bekleyen Diyarbakır Anneleri'ne desteğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik mesajlar da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından HDP aracılığıyla evlatları dağa kaçırılan aileleri de unutmadı.

Diyarbakır Anneleri'ni anmadan bir 8 Mart'ın mümkün olmadığını söyleyen Erdoğan, evlatlarının terör örgütü tarafından çalınmasının acısının tarif edilemeyeceğini söyledi.

"DİYARBAKIR ANNELERİ, KENDİLERİNİ YOK SAYAN ZİHNİYETE CEVAP VERMİŞTİR"

Diyarbakır Anneleri'nin ulvi bir amacı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Diyarbakır Anneleri birilerinin aklına tam 550 gün sonra ancak düşmüş. Diyarbakır anneleri de bunca zamandır kendilerini yok sayan zihniyetin temsilcilerine gereken cevabı vermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ni unutmadı VİDEO

"DİYARBAKIR ANNELERİ'NE AYNI YÜZSÜZLÜĞÜ SERGİLEYEMEZSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Asla inanmadığınız hatta ontolojik olarak karşı çıktığınız pek çok davranışı sırf günü birlik siyaset çıkarları için sergileyebilirsiniz.

Diyarbakır Anneleri'nin karşısına dikilip de aynı yüzsüzlüğü sergileyemezsiniz. Bu siyaset üstü bir meseledir. Her işin riyakarlığı olur ancak bunun olmaz.

Önce kendisine tanınan tüm fırsatlara rağmen terör örgütü ile arasına mesafe koyamayan parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız.





"BU PARTİNİN YANINDA MISINIZ KARŞISINDA MISINIZ"

Ana muhalefete soruyorum. Bu partinin yanında mısınız, karşısında mısınız? Açıkça söyleyeceksiniz. Ankara'dan İstanbul'a dirsek dirseğe yürüyüş yapacaksınız, sonra da onlarla alakamız yok diyeceksiniz.

Kimi kandırmaya çalışacaksınız. Sonra utanmadan sıkılmadan şehit ailelerine, gazilerine gideceksiniz. Yüzünüzdeki sahte demokrat maskesini hemen indiriverirler.

Şu anda ana muhalefetin teşkilatlarında şiddet, tecavüz, taciz var mı? Ne ararsan bulunur.

Tacizi ve tecavüzü yapan kendi mahallelerinden biriyse afedersin yollu diyerek kadını yaftalamaktan çekinmez. Kadın cinayetlerinde bile kadının ya da failin kimliğine göre pozisyon alırlar."