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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleriyle buluştu.
    • 23.10.2022 - 16:32
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'daki temasları sürüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen, "Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşması öncesinde, alanda bulunan Diyarbakır anneleriyle görüştü.

    Evlat nöbetindeki anneleri dinledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri dinledi ve bir süre sohbet etti.

    AA'nın aktardığına göre görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlunu terör saldırısında kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da hazır bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi #3


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