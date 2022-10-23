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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

    Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'nin müze olacağını belirterek, "Adalet Bakanlığı'mızdan Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza devredildi" dedi.
    • 23.10.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 15:36
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden faciası nedeniyle Diyarbakır ziyaretini ertelemişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır ziyaretini bugün gerçekleştirdi.

    Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

    Toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır halkına bir müjde verdi.

    Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'nin müze olacağını duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor ViDEO

    "Cezaevi Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredildi"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamsaında şu ifadelere yer verdi:

    "Geçmişte zulümlere, kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi binası hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecek. Adalet Bakanlığı Diyarbakır Cezaevi'ni tamamen boşalttı.

    Bugün itibarıyla cezaevi Adalet Bakanlığım'ızdan Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza devredildi. İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı bu eserin hayırlı olmasını diliyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor #2

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor #5


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