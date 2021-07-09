Müjde vereceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'nin boşaltılacağını ve mevcut yapının kültür merkezine dönüştürüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış törenine katıldı.

Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir müjdesi olduğu da duyurulmuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bir müjde açıklanacağını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Diyarbakırlılara müjdeyi açıkladı.

DİYARBAKIR CEZAEVİ BOŞALTILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte zorlu günlerin yaşandığı Diyarbakır Cezaevi'nin boşaltılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni kültür merkezi olarak hizmete sunacağız VİDEO









"BİR KÖTÜ ANIYI ORTADAN KALDIRMIŞ OLUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz.

Adalet Bakanlığı'mız bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.