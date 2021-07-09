Euro
10.2785
-0.37%
Dolar
8.6611
-0.36%
Altın
503.01
-0.2%
Borsa
1.38
0.48%
Bitcoin
290.822
1.84%
EXEN Coin
27.27
-2.85%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni kültür merkezi olarak hizmete sunacağız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni kültür merkezi olarak hizmete sunacağız

    Müjde vereceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'nin boşaltılacağını ve mevcut yapının kültür merkezine dönüştürüleceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış törenine katıldı.

    Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir müjdesi olduğu da duyurulmuştu.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bir müjde açıklanacağını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Diyarbakırlılara müjdeyi açıkladı.

    DİYARBAKIR CEZAEVİ BOŞALTILACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte zorlu günlerin yaşandığı Diyarbakır Cezaevi'nin boşaltılacağını duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni kültür merkezi olarak hizmete sunacağız VİDEO


    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi ni kültür merkezi olarak hizmete sunacağız #1

    "BİR KÖTÜ ANIYI ORTADAN KALDIRMIŞ OLUYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz.

    Adalet Bakanlığı'mız bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi ni kültür merkezi olarak hizmete sunacağız #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir