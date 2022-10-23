ABD'de 8 saat ortadan kaybolan Kılıçdaroğlu'nun, "Hamburger yemeye gittik" sözlerine göndermede bulunan Erdoğan, "Diyarbakır'ın ciğeri varken FETÖ'cülerle hamburger yemenin derdinde değiliz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ABD ziyareti ile gündeme oturmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gezisinin en dikkat çeken yönü ise New York'tan Washington DC'ye yolculuğu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun iki nokta arasını hava yolu ile geçmesi beklenirken bu plan iptal edildi ve kara yolu ile Pennsylvania üzerinden Washington'a geçti.

Ancak CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, ABD'de kimseye haber vermeden tam bu noktalarda 8 saat ortadan kaybolması tartışmaları beraberinde getirdi.

Diyarbakır'da gençlerle buluştu

Kılıçdaoğlu ise bu süreçte benzinciye uğradıklarını ve burada hamburger yediklerini söylemişti.

Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde "İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye" programına katıldı.

Programda gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' göndermesi VİDEO







"Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ'cülerle hamburger yemenin derdinde değiliz"



Kılıçdaroğlu'nun "Hamburger yemeye gittik." ifadelerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Sizinle beraber yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil. Gençler nereye gidersek gidelim, gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyorum. Biz Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz."