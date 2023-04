AA & Ensonhaber

Diyarbakır'da, Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni düzenlendi.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın gündeminde, Kandil'den terör örgütü elebaşlarının 6'lı masaya yönelik destek mesajları vardı.

Söz konusu mesajlarda, "Burada küçük hesap yapmamak lazım." denilerek HDP'nin tavrının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek konusunda önemli olduğu belirtildi.

Erdoğan, "Kandil'den Bay Bay Kemal'i destekleyeceklermiş. Oradan talimat veriyorlar. Benim Kürt kardeşlerimi de böyle aldatacaklarını zannediyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bunlardan hangisinin kimin ne derdine derman olduğunu, kimin hangi yarasına merhem olduğunu gördünüz değil mi?" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Artık son günlerine yaklaşığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ramazan'ın son on günü içinde gizli olduğu bildirilen Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta sonu vasıl olacağımız bayramınızı şimdiden kutluyorum. Bugün bir kez daha dünyalar güzeli Dicle'nin incisi Diyarbakır'da sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.



Bu şehrin her taşında tarihin, medeniyetin nabzı atıyor. Peygamber yoldaşlarının izi sürülüyor. Dicle ve Fırat'ın coşkusu, bereketi, asaleti bu şehrin her karış toprağında kendini belli ediyor. Şu anda karşımdaki muhteşem topluluk aynen bunu haykırıyor. Bereketli hilalin sembolü bu şehir; kardeşliğin, barışın, birlikte yaşamanın timsali olarak hep başı dik durmuştur.



Türküsünü, 'sen gidersen benim başka kimim var' diyerek yakan, birlik ve beraberliğin ahdini yüreğine yazan bu şehri her şeyiyle seviyoruz. Bu sevgiyle Diyarbakır'ın tüm ilçelerini, mahallelerini, sokaklarını, hanelerini ayrı ayrı selamlıyorum.



Diyarbakır'ın büyük şairi Ahmed Arif ne diyor: 'Bunlar engerek ve çıyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü!'