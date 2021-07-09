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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından geldiği Diyarbakır’da bir dizi temas ve incelemelerini tamamladıktan sonra kentten ayrıldı.
    • İHA
    • 09.07.2021 - 21:42
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 21:44
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı

    Ankara'dan uçakla sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristler tarafından yakılan ve devletin yeniden onarıp hizmete açtığı Kurşunlu Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

    DİYARBAKIR'DA YOĞUN PROGRAM

    Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, evlatları HDP desteği ile terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret edip, anne ve babalarla bir süre görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı VİDEO

    ANKARA'YA GEÇTİ

    Görüşmenin ardından Valilik önünde toplu açılış törenine katılan Erdoğan halka seslendikten sonra Sur ilçesinde bulunan iç kalede gençlerle bir araya geldi.

    Gençlerle bir süre görüşen Erdoğan daha sonra uçakla Ankara'ya hareket etti.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır dan ayrıldı #2

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