Balkan turu öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz konusunda Avrupa'nın ektiğini biçtiğini belirterek, "Bizim böyle bir sıkıntımız yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor...

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turu öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Ziyeretlerine ilişkin bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Avrupa aslında ektiğini biçiyor"

Erdoğan, Avrupa'da gündemde olan doğalgaz krizine yönelik gelen soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii Avrupa aslında ektiğini biçiyor.

"Putin de elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır"

Sayın Putin’e karşı Avrupa’nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin’i de onlara karşı ‘siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım’ noktasına getirmiştir. Putin de elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğalgazdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz konusunda bir sıkıntımız yok VİDEO



"Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecek"

Ve maalesef istemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa’da gelişiyor. Ve Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum, bizim böyle bir sıkıntımız yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

"Birazdan mevkidaşlarımın davetlerine icabetle Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan ülkeleri ziyaretimizin ilk durağı olan Saray Bosna'ya hareket edeceğiz. Bu sene Bosna Hersek ve Hırvatistan ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yılını idrak ediyoruz.

Türkiye olarak Balkanların istikrarı, gelişmesi ve Avrupa Atlantik yapılarıyla bütünleşme sürecini destekleyen bir politika izliyoruz. Köklü tarihi beşeri ve kültürel bağlarımızın bulunduğu bu coğrafya ile irtibatımızı güçlü tutarken gerilimlerin de önüne geçmeye çalışıyoruz.

TİKA'mız, Yunus Emre Enstitümüz, Maarif Vakfımız, Türk Hava Yollarımız, TRT'miz, belediyelerimiz hayata geçirdikleri projelerle bu coğrafyanın kalkınmasına destek veriyor. Haziran ayında faaliyete geçen TRT Balkan Haber Platformu'nun bölge dillerinde yaptığı yayınlarla önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Devletimizin kurumları yanında sivil toplum örgütlerimizin, iş dünyamızın da bizleri gururlandıran işlere imza atmasından memnuniyet duyuyoruz.

Ülkemizin dengeli ve adaletli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından taktirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Bu duruşumuzu önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.





"Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi vurgulayacağım"

Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te bir yılı aşkın süredir devam eden siyasi krize yönelik çözüm çabaları oluşturacaktır. Tüm temaslarımda Balkanların huzur ve istikrarı için hayati öneme haiz Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi vurgulayacağım. Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik güçlü irademizin göstergesi olarak her üç ülkede de düzenlenecek iş forumlarına katılacağım.

İlk durağımız olan Bosna Hersek'te, devlet başkanlığı konseyi üyeleri ve parlamentonun iki kanadını oluşturan temsilciler ve halklar meclisinin başkanlık divanı üyeleri ile bir araya geleceğim.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında halihazırda çok iyi bir seviyede bulunan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız.

Bu vesile ile Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip, yapımı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği'nin yeni idari binasında Bosna Hersek'teki müftülerle bir araya geleceğiz.

"Vucic ile ikili ve heyetler arası görüşmelerimiz olacak"

Bosna Hersek'in ardından ikinci durağımız olan Belgrad'a geçeceğiz. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili ve heyetler arası görüşmelerimiz olacak. Sırbistan ile karşılıklı olarak mevcut iş birliğimizi her alanda geliştirme iradesine sahibiz. Sayın Vucic ile yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. İş birliği imkanlarını ve atabileceğimiz müşterek adımları da istişare edeceğiz.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Mitrovica, Sırpların ağırlıkla olduğu bir bölge. Bu bölgede bugün değil, geçmişten bu yana maalesef arzu edilmeyen sıkıntılar hep yaşandı.

Tabii orada ağırlıkta şu anda da 3 başkandan bir tanesi durumunda olan isim vermeme gerek yok değerli arkadaşımız. Bu sırada kendileri ile de bundan önceki görüşmelerimizde gerek Türkiye’de gerekse Bosna Hersek'te bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak yani Türkiye’nin bu noktadaki yaklaşımlarına ben de olumlu bakarım gibi ifadeleri hep var.

Bu seyahatte büyük ihtimalle bu konuyu da tabii Vucic ile ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz odur ki oradaki sıkıntıları da Vucic'in ağırlık koymasıyla aşarız diye düşünüyorum."

