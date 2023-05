ensonhaber.com

Rizeli bir ailenin çocuğu olan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kasımpaşa'da doğdu.

Bunu da her zaman gururla söyledi, "Ezelden beri öyleyiz" dedi.

Ve son seçim mitingi için Cumhurbaşkanı doğup, büyüdüğü yer olan Kasımpaşa'yı seçti.

Erdoğan daha gitmeden binlerce seveni oradaydı.

Platforma çıktığında ise Kasımpaşa'dan yükselen ses, İstanbul'u inletti.

Duygusal olduğu gözlenen Cumhurbaşkanı, "Duyanlara Duymayanlara" adlı seçim şarkısını onlarla birlikte söyledi.

Sözlerine de beklendiği gibi başladı.

"Doğduğum, büyüdüğüm Kasımpaşa'yı çok ama seviyoruz. Yarın akşam daha çok seveceğiz. Sevgili Kasımpaşa'nın güzel insanları... Sandıkları gümbür gümbür inletiyor muyuz?" diyen Cumhurbaşkanı, ardından mitinge katılım oranını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, gençler, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Resmi rakamı aldım. Şu anda burada 45 bin kişi var. Burası son toplantı... Son mitingimiz için Beyoğlu'nu seçmemiz rastgele değil. Biliyorsunuz biz ezelden beri Kasımpaşalıyız. Çocukluğumuz, gençliğimiz burada geçti. Siyasetteki ilk seçimi Beyoğlu'nda yaşadım." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları ise şöyle:

Yıllarca ülkeye azap çektirdiler. Hem geri bıraktılar, hem de tertemiz duygulara kirli ellerle dokundular. Biz geldik, Türkiye'yi modern bir gelişmişlik seviyesine çıkarmak için çalıştık, başardık. Attığımız her adımda, İstanbul yanımızdaydı. Son mahalli seçimlerde 'Her şey güzel olacak' diyenler, İstanbul'u ne hale getirdi? Haliç'te balık yoktu, balık oldu. Haliç'i kokudan kurtardık fakat Beyefendi geldi, Haliç tekrar maalesef bitti. Yarını halledelim, 2024'te büyükşehri bunlardan yeniden almamız lazım.

Ülkenin ve milletin her değerini kurdukları kumar masasına sürmekten çekinmiyorlar. Meral Hanım ne oldu? Tekrar niye döndün? Bunlara inanılmaz, bunlara güvenilmez. Kendilerini öyle bir şartlandırmışlar ki, her gün akıl dışı bir şekilde karşımıza çıkıyorlar. Kasetçiliğe soyunuyorlar. Buna her zaman karşı olduk. Milletimin bu kasetçilere dersi sandıkta vereceğine inanıyorum.