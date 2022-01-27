Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün milletimizin Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini anlayamaması, dilimize yapılan suikastın büyüklüğünü gözler önüne seriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK toplantısı sonrası Ankara'da Doğru Türkçe Kullanımı Ödül törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe'nin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"TÜRKÇE'MİZİ KORUMAK BİR BEKA MESELESİDİR"

"Yeni kelimeler düşünce ufkumuzu da daralttı. Sosyal medyadaki dil Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir. Sosyal medyada kullanılan dil Türkçe'miz için bir felakettir. Buna karşı tedbirler almalıyız.

Türkçe'mizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkçe'yi korumak beka meselesidir VİDEO

"BUGÜN MİLLETİMİZİN ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ'Nİ ANLAYAMAMASI..."



Bugün milletimizin henüz bir asır önce yazılan Mehmet Akif şiirlerini, Ömer Seyfettin hikâyelerini, hatta Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini anlayamaması, dilimize yapılan suikastın büyüklüğünü gözler önüne sermektedir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"TÜRKÇEMİZ BAŞKA GÜZELDİR"

"Bugün burada bizi bir araya getiren yunus Emre'nin asırları aşıp gelen kahramanlığıdır. Hz. Adem ile Hz. Havva'dan beri farklı diller, kültürler ortaya çıkmıştır Farklı lisanlar insanlığı buluşturan lisanlardır. Türkçemiz başka güzeldir.

Türkiye maalesef her iki teröre de maruz kalmıştır. Dilini yaşatamayan bir milletin benliğini kaybederek yok olması kaçınılmazdır. Bunun için hep önce dil diliyoruz. Türkçe'yi yaşatmadan geleceğe güvenli bakamayız. Medya dilimizin korunmasının da ana mecrasıdır. Medyada doğru Türkçe kullanımı ile hassasiyeti çok yerinde görüyor ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

"SOSYAL MEDYADAKİ DİL, TÜRKÇE'MİZ İÇİN TAM BİR FELAKET HABERCİSİDİR"

Yunus Emre'nin sevgi ve barış dilini, Anadolu'nun irfanını dünyanın dört bir yanına taşıyanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimiz üzerine yağan belayı defederek bu topraklarda kök saldı. Dilini de Kur'an ile güzelleştirdi. Yazı dilimiz ile konuşma dilimiz arasında fark oluşmuştu. Çabalarla yazı ve konuşma dili arasındaki fark kapatıldı. "