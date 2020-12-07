Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığından rahatsız olanları uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri adım atılmayacağının altını bir kez daha çizdi.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından Antalya'da düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

“Doğu Akdeniz ile ilgili meseleler, bizimle beraber dünyadaki birçok devletin ve akademik kuruluşun da öncelikli gündemini oluşturuyor. Akdeniz’e kıyısı olsun veya olmasın pek çok ülke, burada meydana gelen olayları yakından takip ediyor, bir şekilde müdahil olmaya çalışıyor." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"TRİBÜNDEN İZLEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Son yıllarda başta enerji olmak üzere Avrupa, Afrika ve Orta Doğu eksenli tüm tartışmaların ortasında Doğu Akdeniz yer alıyor. Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar, bölgedeki çıkarılabilir doğalgaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde bölgede 1,5 ile 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır. Ekonomik gücü, konumu ne olursa olsun bölgemizdeki hiçbir ülke bu potansiyeli görmezden gelemez. Özellikle Türkiye gibi, Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de tehdit ve şantaja boyun eğmeyeceğiz ViDEO







"TEHDİT VE ŞANTAJLARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Süreci yakından takip ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de hem kendi menfaatlerimizi garanti altına almak hem de KKTC’deki kardeşlerimizin haklarını korumak için süreci çok yakından takip ediyoruz. Ülkemizin, Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça bir şekilde dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik. Biz kimsenin hakkını, hukukunu gasbetme peşinde değiliz. Biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz." diye konuştu.

"DİPLOMASİYE ŞANS TANINMALIDIR"

Erdoğan, "Nitekim geride bıraktığımız birkaç ayda yaşananlar, Türkiye’nin bu konudaki kararının tezahürü olmuştur. Ülkemiz Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden yana değil; barıştan, iş birliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır. Bunun yolu da karşılıklı saygıya dayalı müzakereden geçiyor. Akdeniz’deki sorunları birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak, çözebileceğimize inanıyoruz. Şayet Akdeniz’de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa, diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere bizleri ortak paydada buluşturacak en kestirme, en garanti yoldur." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA HAKSIZLIK YAPILMAMALIDIR"

Türkiye'nin 2003’ten beri Yunanistan ve Rum yönetiminin tüm şımarıklıklarına rağmen soğukkanlılığını muhafaza ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Bugün de aynı uzlaşmacı tavrımızı sürdürüyoruz. Avrupa Birliği, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir 'koçbaşı' gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir. Birlik dayanışması adı altında Kıbrıs Türkilerine ve Türkiye’ye daha fazla haksızlık yapılmamalıdır. Doğu Akdeniz ile kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin yer alacağı konferans düzenlenmesi önerimiz halen masada duruyor. Muhataplarımızdan Türkiye’nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz. Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz’de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi 'sıfır' toplamlı bir oyun olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum. Sağduyu, samimiyet ve aklıselimle hareket edildiğinde herkesin hakkını koruyan, kazan kazan temelli bir formül bulabileceğimize inanıyorum.” dedi.