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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonıo Alam Lora ile görüştü.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 14:51
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonıo Alam Lora, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

    DOMİNİK BÜYÜKELÇİSİ'NDEN GÜVEN MEKTUBU

    Büyükelçi Alam Lora’nın beraberindeki eşi, çocukları ve bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti #3

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