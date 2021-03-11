Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonıo Alam Lora ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonıo Alam Lora, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

DOMİNİK BÜYÜKELÇİSİ'NDEN GÜVEN MEKTUBU

Büyükelçi Alam Lora’nın beraberindeki eşi, çocukları ve bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.