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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonıo Alam Lora ile görüştü.
- İHA
- 11.03.2021 - 14:51
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonıo Alam Lora, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.
DOMİNİK BÜYÜKELÇİSİ'NDEN GÜVEN MEKTUBU
Büyükelçi Alam Lora’nın beraberindeki eşi, çocukları ve bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.