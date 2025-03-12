Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Tusk ile ortak basın toplantısında konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BİZ DE POLONYA'YA BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRMEYİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle bugün bölgemizi ilgilendiren her konuyu açık yüreklilikle iki müttefik ve stratejik ortak olarak ele aldık. Sayın Tusk ve heyetiyle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme irademizi teyit ettik. Bu yönde atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde biz de Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.



Ticaret, yatırımlar, savunma alanında iş birliği ve beşeri ilişkiler başlıklarında güçlü potansiyeler sahibiz. Bugün bunları kapsamlı bir şekilde mütalaa ettik. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımları görüşme fırsatı bulduk. Avrupa güvenliğinin geleceğine dair gelişmeler ile Suriye ve Filistin dahil bölgesel meseleler hakkında fikir taatisinde bulunduk.

"YENİ TİCARET HACMİ HEDEFİ OLARAK 15 MİLUYAR DOLARI TESPİT ETTİK"

2024 yılında yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik. Polonya, yurtdışı müteahhitlik sektörümüz için önemli pazarlardan biri. Şirketlerimizin üstlendiği projelerin sayısının artmasından memnuniyet duyduğumuzu burada özellikle ifade etmek isterim. Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir. Ülkelerimiz Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir.

"AVRUPA BİRLİĞİ GÜÇ VE İRTİFA KAYBININ ÖNÜNE GEÇMEK, HATTA TERSİNE ÇEVİRMEK İSTİYORSA BUNU ANCAK TÜRKİYE'NİN TAM ÜYELİĞİ İLE BAŞARABİLİR"

Dostum Tusk'la Avrupa'da güvenliğinin geleceğini de değerlendirdik. Ülkelerimiz arasında hızla gelişmekte olan savunma sanayi işbirliğinin yeni projelerle güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değindik. Münasebetlerimizin eğitim ve kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi dostluğumuzun geleceğine yapılmış mühim bir yatırımdır. İş insanlarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın vize sorunlarının çözülmesine önem veriyoruz. Bu konuda değerli dostumun ilgisine güvendiğimi ifade ettim.



Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık. Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz. Mevcut tartışmalar bu işbirliğinin ne kadar kritik ve önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Şunu bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim. Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir. Polonya'nın üyelik sürecimize yönelik desteğini arttırarak sürdürmesine dair beklentimi Sayın Tusk ile paylaştım.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DEĞİNDİ