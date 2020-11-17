Dolar
7.7104
0.0467%
Euro
9.1522
0.0929%
Altın
1886.03
-0.0842%
Borsa
1259.72
-2.5731%
G. Altın
467.689
-0.0615%
Bitcoin
135179.66
4.3908%
EXEN Coin
12.30
-0.24%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar uzaktan eğitim olacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar uzaktan eğitim olacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin yıl sonuna kadar uzaktan yapılacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 20:01
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 21:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası artan koronavirüs salgınına yönelik açıklamalarda bulundu.

    Salgının Avrupa ve diğer birçok dünya ülkesinde sonbaharla birlikte yükselişe geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni tedbirleri açıkladı.

    EĞİTİM, YIL SONUNA KADAR 'ONLİNE' OLARAK DEVAM EDECEK

    Koronavirüs salgınının artışıyla birlikte eğitimin, yıl sonuna kadar online şekilde devam edeceğini duyuran Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan 'maske, mesafe ve temizlik' kuralına bir kez daha riayet etmeleri ricasında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar uzaktan eğitim olacak #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar uzaktan eğitim olacak #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir