Dövizin üzerindeki köpüğün alındığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıranın enflasyonda olduğunu belirterek ülkenin bu görüntüden kurtarılacağını söyledi.

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Döviz kurunda bir dönem yaşanan orantısız artışın engellendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon için de mücadele mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin üzerindeki köpüğün alındığını belirterek, aynı işlemin enflasyona da uygulanacağını söyledi.

"ENFLASYON ÜZERİNDEKİ KÖPÜĞÜ DE SÜRATLE ALACAĞIZ"

Vatandaşın yalnız bırakılmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıkladığımız tedbir pakediyle dövizin üzerindeki köpüğü hızla almıştık. İnşallah enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kutaracağız.

Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın, ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız. Yeni ekonomi programında istihdamı önceliklerimizin en başına koymamızın temel nedeni insanlarımızın kazançlarına halel getirmemektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki köpüğü aldık, sıra enflasyonda VİDEO



"BUNDAN SONRA EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMA VAKTİ"

Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarındaki artışa kadar her konuda bu anlayışı gözettik. En zoru geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma, artık hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir. Sizden ricam bu süreçte vatandaşlarımıza daha çok ulaşmanız, yapacaklarımızı onlara daha sık anlatmanızdır.

Türkiye’nin maruz kaldığı saldırıları her fırsatta ifade ediyoruz. Muhalefet diye karşımıza çıkartılan yamalı bohçanın kifayetsizliğini örneklerle gösterin. Türkiye 2023 hedeflerine ulaştığında milletimizin elde edeceği kazanımları sık sık hatırlatın. 2053 vizyonumuzu ve bunun ilk hedefi olan yeşil kalkınma devrimini sürekli gençlerle paylaşın." ifadelerini kullandı.