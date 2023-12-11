Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSİ Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Erdoğan, "Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur" dedi. Yer altı ve yer üstü kaynaklarının keşfedilmesinin önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Bunları sorumlu bir anlayışla ama mutlaka ekonomiye kazandırmamız gerekiyor" diye konuştu.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, su kaynakları konusunda uyarılarda bulundu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış töreniyle ilgili tören düzenlendi.

Türkiye'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarına işaret eden Erdoğan, bunların bulunması ve çıkarılması gerektiğini söyledi.

"Petrolümüz, doğalgazımız varsa keşfedeceğiz"

Bu doğrultuda tam bağımsız Türkiye hayaline sahip olduklarını belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

Türkiye'nin kaynaklarını Türk milletinin emrine verme gayretlerimizin, çevreci maskesi takan marjinaller tarafından engellenmesine müsaade etmeyeceğiz.



Başka ülkelere hak olan Türkiye'ye lüks değildir. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi elbette sorumlu bir anlayışla ama mutlaka ekonomiye kazandırmamız gerekiyor.



Bunun için madenimiz varsa ortaya çıkaracağız. Petrolümüz, doğalgazımız varsa keşfedeceğiz. Su kaynaklarımız varsa bunları farklı alanlarda değerlendireceğiz.



Rüzgar ve güneş enerjisinden azami derecede istifade edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın inşası mücadelemizde ne gerekiyorsa onu yapacak, tam bağımsız Türkiye hayalimize gölge düşürmeyeceğiz.

Toplam yatırım bedeli 53 milyar lira

Tek seferde toplam yatırım bedeli 53 milyar lirayı bulan projeleri resmen hizmete alıyoruz. Aralarında baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma tesislerinin yer aldığı 369 farklı tesisin 66 ilimizde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



Özellikle üç tanesi ön plana çıkıyor. Temelden yüksekliği 135 metre olan Mersin Pamukluk Barajı ile toplam 282 milyon metreküp su toplanacak. Projemiz, Mersin'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamasının yanında, yıllık 182 bin dekar araziyi suyla buluşturacak.



Üreteceği senelik 174 milyon kilovat saat hidroelektrik enerjiyle ekonomiye 1 milyar 920 milyon lira katkı yapacak. Bir diğer önemli projemiz, 541 milyon lira yatırım tutarına ve 5 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Antalya Kapıçay Barajı'dır. Hem yıllık 5 milyon kilovat saat elektrik üretecek hem de 18 bin 700 dekar araziyi sulayacak bu tesisin, ekonomiye katkısı 350 milyon lirayı buluyor.

"Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde suyun sınırsız bir kaynak olarak görüldüğünü belirtti.

Bunun tamamen yanlış bir algı olduğunu ifade eden Erdoğan, su ile ilgili unutmamaları gereken ilk hususun, su kaynaklarının sınırsız olmadığı gerçeğiyle ilgili olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Su giderek azalıyor. Hızlı tüketim ve kirliliğin etkisiyle birlikte, kullanılabilir temiz su kaynakları, maalesef hızla azalıyor. İklim değişikliği, kuraklık, kentleşme ve sanayileşme sebebiyle su kaynakları üzerindeki baskılar artıyor. Buna bir de her yıl artan nüfusu eklemeliyiz.



Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eş değer bir gaflet halidir. Kaynaklarımızı doğru yönetmeliyiz.

Türkiye ve Akdeniz çanağı hatırlatması

Türkiye ile birlikte tüm dünyada nüfus artarken, yeryüzüne düşen yağış miktarında hiçbir değişiklik olmuyor. İklim değişikliği ise en fazla suyumuzu, yani hayatımızı tehdit ediyor.



İklim krizi derinleştikçe, su kaynakları kalite ve miktar yönünden olumsu etkileniyor. İklim değişikliğine bağlı olarak, tüm dünyada afetlerin sıklığı ve şiddeti artıyor.



Son dönemde su baskınlarıyla, sellerle, fırtınalarla, orman yangınlarıyla daha sık karşılaşmaya başladık. Türkiye'nin de içinde yer aldığı Akdeniz çanağındaki ülkeler, iklim değişikliğinin olumsuz yansımalarını daha fazla hissediyor.

"Erken tedbir almazsak, fatura daha da kabaracaktır"

Tabiattaki düzen her geçen gün bozuluyor. Temel sebebi, insanın doğayı hoyratça kullanmasıdır. Suyu, toprağı, havayı, yeşili, ormanı mülkü gibi gören anlayışın sebep olduğu zararın bedelini ödüyoruz.



Erken tedbir almazsak, fatura daha da kabaracaktır. Türkiye olarak bu anlayışla iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına aktif destek veriyoruz.BM nezdinde Sıfır Atık projemizle toprağın ve suyun en büyük düşmanı olan plastik atıklar sorununa kalıcı çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz.



2053 itibarıyla net sıfır emisyon hedefine ulaşıncaya kadar bu çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Su güvencesi, aynı zamanda gıda güvencesidir.

"Türkiye, su stresi çeken ülkeler grubunda"