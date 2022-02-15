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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPO'da açıklama yaptı

    Dubai EXPO'da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 15:02
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPO'da açıklama yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sergi alanında bir maketini gördüğünüz ve önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan TOGG'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır.

    Türkiye'nin EXPO'ya sürdürülebilirlik alt teması bölgesinde katılımı, bu alandaki güçlü duruşumuzun bir ifadesidir.

    Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiği yol budur."

    AYRINTILAR GELİYOR...


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