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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duma Başkanı Volodin'le görüştü

    Erdoğan, Başkent'te bulunan Rus yetkiliyle görüşme gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Şentop da görüşmede hazır bulundu.
    • 13.12.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 15:50
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duma Başkanı Volodin'le görüştü

    Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Ankara'ya geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Volodin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

    Külliye'de Erdoğan-Volodin görüşmesi

    Külliye'deki kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu. Erdoğan ile Volodin arasındaki basına kapalı görüşme hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.

    Bu arada Şentop ve Volodin, daha önce yaptıkları görüşmede, Türkiye ve Rusya parlamentoları arasındaki bağların geliştirilmesi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duma Başkanı Volodin'le görüştü ViDEO

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    Türkiye, Moskova'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana hem Rusya hem de Kiev ile yakın temas halinde olmayı sürdürüyor.

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