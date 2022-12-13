Erdoğan, Başkent'te bulunan Rus yetkiliyle görüşme gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Şentop da görüşmede hazır bulundu.

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Volodin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Külliye'de Erdoğan-Volodin görüşmesi

Külliye'deki kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu. Erdoğan ile Volodin arasındaki basına kapalı görüşme hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.

Bu arada Şentop ve Volodin, daha önce yaptıkları görüşmede, Türkiye ve Rusya parlamentoları arasındaki bağların geliştirilmesi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duma Başkanı Volodin'le görüştü ViDEO

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda devrede

Türkiye, Moskova'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana hem Rusya hem de Kiev ile yakın temas halinde olmayı sürdürüyor.

AA'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmayı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi Türkiye'de kurulacak müzakere masası etrafında bir araya getirme arzusunu birçok kez vurguladı.