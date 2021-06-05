Cuhmhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Cahit Irgat'ın "Ağaç" şiirini kendi sesinden okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

İnsanlığın tüm unsurlarıyla doğanın korumasının bir tercih değil zorunluluk olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Tabiat, ilahi bir tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlıktır" dedi.

"Çevrenin korunması bütün bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın ortak meselesidir" diyen Erdoğan, Türkiye'nin doğayı koruyan öncü bir rol üstlendiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Çevre Günü için Ağaç şiirini seslendirdi VİDEO

ERDOĞAN'IN SESİNDEN 'AĞAÇ ŞİİRİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda da Cahit Irgat'ın "Ağaç" şiirini kendi sesiyle seslendirdi.

Erdoğan, "Ağacım, dört kol çengi kıyamet Her dalımda bir memleket Uzar kollarım uzar Taşımda toprağımda bereket Köklerimden başlar hürriyet..." dizelerini paylaşarak "Yaşadığımız çevreyi ilahi hikmetin ve evlatlarımızın bir emaneti olarak görüp korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.