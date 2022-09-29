Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış etkinliklerine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"4. Göçebe Oyunlarını her köşesi tarih kokan İznik'te başlatıyoruz"

"Ülkemizin mavi incisi İznik'ten spora, sanata, kültüre, ortak geleceğimize gönül veren tüm kardeşlerime kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Göçebe Oyunları'nın ilki 2014'te Kırgızistan'da ata topraklarında yapılmıştı.

Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde bu oyunları geleneksel oyunlar olarak kabul ettik. Bu organizasyon 2020'de gerçekleştirilecekti ancak Kovid salgını sebebiyle ertelemek zorunda kaldık. 4. Göçebe Oyunlarını her köşesi tarih kokan İznik'te başlatıyoruz.

"Göçebe kültürü insalık tarihi kadar eskidir"



Göçebe kültürü insalık tarihi kadar eskidir. İnsan toplulukları binlerce yıl boyunca bulundukları yerden ayrılarak, kendilerine yeni hayat alanları aramışlardır.

Bu uzun yolculuklar sırasında karşılaşan insan toplulukları birbirlerini etkilemişlerdir. Dünyanın her yerinde şehirleşmenin artması, iş imkanlarının çoğalması göçebeliği epeyce sınırlanmıştır.

Göçebe kültürünün farklı yönleri ile yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz. Göçebe Oyunlarını dünya çapına yayan bu organizasyonu kadim mirası geleceğe bırakmak adına önemli görüyorum.

Oyunlarda yarışacak sporculara başarılar diliyorum. Katkıları ile oyunların yaşatılmasına destek olan dostlarımıza da teşekkür ediyorum. İnsanlığın binlerce yılına damga vuran göçebelik kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz.





"40'dan fazla yapılacak dalda yarışacak sporcumuzun heyecanını şimdiden görebiliyorum"



Bölgemizin dini ve etnik çatışma ve gerilimlerle kavrulduğu bir dönemde; barışı, dayanışmayı esas olan bu oyunların özgür bir iş birliği platformu olduğuna inanıyorum. Bu bakımdan oyunların önemi büyüktür.

Oyunlar boyunca yapılacak geçmişten günümüze spor müsabakaları sadece gençlerimize hoşça vakit geçirmek ile kalmayacak, onların bu alanlara ilgisini artıracak. 40'dan fazla yapılacak dalda yarışacak sporcumuzun heyecanını şimdiden görebiliyorum.

"Bundan sonra her iki yılda bir düzenli olarak Göçebe Oyunları'na her türlü katkıyı yapmayı sürdüreceğiz"



Ülkemizden ve dünyadan pek çok tanınmış sanatçı konserleri ile, çocuklarımız koroları ile etkinliğimize renk verecek. Birçok atoölye çalışması da oyun programında bulunuyor.

Zengin, cazip bir göçebe oyunlarına şahitlik edeceğiz. Çocuk obasında yapılacak etkinlikler evlatlarımıza unutulmaz anlar yaşatacaktır. Yetenekli sanatçı ve zanaatkarların el emeği eserleri Etno pazarda sergilenecek.

Burada yapılan her faaliyet bir anlamda tarihi canlandırmayı ifiade ediyor. Oyunların halklarımızı birbirine yaklaştıran yeni ve kalıcı ilişkiler kurulabilmesine imkan sağlayan diplomasi yönünü de en az bu vasfı kadar önemsiyoruz.

İnşallah, bundan sonra her iki yılda bir düzenli olarak sürekli gelişerek, büyüyerek, zenginleşerek, renklenerek devam edecek Göçebe Oyunları'na her türlü katkıyı yapmayı sürdüreceğiz.







