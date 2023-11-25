Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya helal piyasası, 5 trilyon doları aştı Erdoğan, "Bugün dünya helal piyasası toplam 5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj yoluyla seslendi.

Erdoğan, Helal Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek iş forumlarının, şirketler arasında ortaklıkların kurulmasına öncülük edeceğini söyledi.

Konuşmasında Erdoğan, "Küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilen zirve ve fuar, ülkemiz şirketlerinin helal sektöründen daha fazla pay almasına zemin hazırlayacaktır." dedi.

"Helal belgeli ürünlere talep artıyor"

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve salgın sebebiyle ehemmiyeti çok daha iyi anlaşılan gıda güvenliğinin sağlanması yönünde atılan her adımı stratejik önemde gördüklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

10 bini yabancı toplam 40 bine yakın misafiri ağırlayacak zirvenin, İslam ülkelerinin gıda güvenliğini tahkim edeceği kanaatindeyim.



Helal belgeli ürün ve hizmetlere yönelik talep, bu ürünlerin hem temiz ve sağlıklı olmaları hem de Müslümanlar tarafından tercih edilmeleri sebebiyle artıyor.

"5 trilyon doları aşan büyüklüğe ulaştı"

Bugün dünya helal piyasası toplam 5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu rakam, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda her geçen gün yükseliyor.



Gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini, gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaştırılması için belgeleme ve standartlaşma çok mühim.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere çağrı