Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i sahipsiz bırakmayacağız Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere Dubai'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasında İsrail'in Gazze'de yaptıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımsız Filistin devletinin varlığının kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Atılması gereken adımları anlatan ve katliamın bitmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Krizler döneminde diplomasi öne çıkarılmalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız"

Çözüme kavuşturulamayan her mesele daha büyümüştür. Halının altına süpürülerek sorunların çözülemeyeceğini görüyoruz. Bunun en acı örneği Gazze. Filistin topraklarındaki işgal artarak devam ediyor. 10 yıllardır işgal, gasp ve yıkım politikalarından vazgeçmemiştir. 1948 tarihinden bugüne İsrail-Filistin haritalarına bakmak bile olayın vehametini göstermektedir.



Buradaki sorunun kaynağını doğru tespit etmezsek çözümün de yolunu bulamayız. İsrail 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Çatışmaların da sona erdirilmesi, İsrail Filistin'in temel haklarını tanımalıdır. Bölgemizde barış ve huzura giden yol bağımsız Filistin'in kabulünden geçiyor.



Sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu dile getirdik. Her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz, göstereceğiz. Toplam 380 hasta ile 344 refakatçiyi Türkiye'de misafir ediyor, tedavilerini sağlıyoruz. Hak ve adaletin tecellisi için başta Afrikalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız.

"Mevcut İsrail yönetiminden rahatsız oluyoruz"

Mevcut İsrail yönetiminden rahatsız oluyor ve insanlık adına endişe duyuyoruz. Daha fazla gözyaşı akmadan, bölgemiz daha fazla tehdit altında kalmadan bölgede barışın sağlanmasını diliyorum.

"Özellikle son 21 yılda Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat, 10 kat büyüterek ilerilere taşıdık"

Geleceğin hükümetlerini şekillendirmek temasıyla gerçekleştirilen zirvenin pozitif etki yapacağına inanıyorum. Uyumlu şekilde Türkiye olarak Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz.



Özellikle son 21 yılda Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat, 10 kat büyüterek ilerilere taşıdık. Büyüyen ekonomisiyle uluslararası alanda etkisiyle savunma alanındaki atılımlarıyla bir Türkiye gerçeği var. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmekten gurur duyuyoruz. Maruz kaldığımız göç baskısına ve terör eylemlerine rağmen istikrar yolundan asla sapmadan bugünlere geldik

"6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerde 53 binden fazla canımızı topraklara verdik"

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerde 53 binden fazla canımızı topraklara verdik. Tam 1 yıl önce asrın felaketini yaşamış bir millet olarak yaralarımızı süratle sarıyoruz. Tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz.



Türkiye'de dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Elde ettiğimiz her bir başarının arka planında çok büyük bir emek, sabır, tecrübe ve dirayet vardır. Önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun mücadelemizi azimle sürdürdük..

"Hapse girdiğimizde bazı gazeteler 'Muhtar bile olamaz' manşeti atmıştı"