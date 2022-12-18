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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası finalini izledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası finalini izledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucunda yenerek şampiyon olduğu final maçını statta izledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2022 - 21:25
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 22:01
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    Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında, Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.

    Dünya Kupası finalini Doha'da birçok lider, stattan takip etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı izledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadyumu’nda karşılasan Arjantin-Fransa maçını izledi.

    Erdoğan Arjantin'i tebrik etti

    Oldukça çekişmeli geçen mücadele, seri penaltı atışları sonrası son buldu.

    Nefes kesen maçı Arjantin, penaltılarda 4-2 kazanmayı başardı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arjantin'i tebrik etti. Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin’i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

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