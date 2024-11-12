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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.