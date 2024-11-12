Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.
Dün sabah saatlerinde Riyad'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Azerbaycan'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda da ‘Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi’ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında katılımcılara hitap edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
70 BİN KATILIMCI YER ALACAK
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29’uncu Taraflar Konferansı (COP29), dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirvede yaklaşık 70 bin katılımcının yer alması bekleniyor.
ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda düzenlenen zirve kapsamında şehirde, üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Zirve gündeminde, iklim finansmanına ilişkin konular öne çıkıyor.
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