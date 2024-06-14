Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine seslenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak.

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G7 Liderler Zirvesi'nde İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği konuları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İspanya'daki resmi temaslarının ardından bugün dünya liderleriyle birlikte yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak.

G7 liderlerine Gazze çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. Erdoğan İsrail'in 8 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatleri çekecek.

G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alınıyor. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutuluyor. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde.