Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük Türk bayrağını çocuklarla göndere çekti

Çamlıca'da düzenlenen törende Erdoğan ve çocuklar, Türkiye'nin en uzun bayrak direğini bayrakla buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme törenine katıldı.

111 metre yüksekliğe sahip Türkiye'nin en uzun bayrak direğine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Erdoğan'ın katıldığı törenle bayrak çekildi.

DEV BAYRAK ÇAMLICA'DA DALGALANIYOR

Erdoğan, dünyanın en büyük Türk bayrağının göndere çekilmesi için butona bastığı sırada "Bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak. Kiminle? Bu çocuklarımızla." ifadesini kullandı.

Tüm badireleri geride bırakarak büyük Türkiye'nin inşası yolunda ilerlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. Çocuklarımızın da emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum." dedi.

Çamlıca Tepesi'ne dev Türk Bayrağı ViDEO

Erdoğan, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü RAHMETLE YAD EDİYORUZ"

"Hepinizin 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. Bugün bizler için çok müstesna bir gün. Şu anda şereflendiriyoruz. Büyük Millet Meclisimiz bundan 101 yıl önce bir 23 Nisan günü dualarla, tekbirlerle Ankara'da açılmıştı. İstiklal Harbimizi yönetmiş ve zafere ulaştırmış bu Gazi Meclisimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz.

"CUMHURİYETİMİZİ GÜÇLENDİREREK..."

Vatan topraklarını parçalamak ve milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişmiş olsa da niyet aynıdır. Tüm badireleri birer birer geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için adım adım ilerliyoruz. 100'üncü yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmak gayreti içindeyiz. Biz 2023 hedeflerine ulaşma gayreti veriyoruz, çocuklarımızın da emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum.

"2053'ÜN TÜRKİYE'SİNİ SİZ KURACAKSINIZ"

Bugün açılışını yapacağımız Türkiye'nin en uzun direğinde dalgalanacak en büyük bayrağımızı çocuklarımıza armağan ediyoruz. Türk milleti için bayrak bağımsızlığının en önemli sembollerinden birisidir. Bu ülkede bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdik. İnanıyorum ki 2053'ün Türkiye'sini siz kuracaksınız.

Türkiye'nin gözbebeği olan İstanbul'un en güzel tepelerinden birinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızın gölgesinde güven içinde ve huzurla yaşayacağız. Çamlıca Camisi'yle, kulesiyle şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor."