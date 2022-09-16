Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani yardımlarına da vurgu yaptı. Erdoğan, "Milli gelirimize oranla dünyanın en cömert ülkesiyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katıldı.

Burada gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanları için düzenlenen selamlama törenine katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çektirilen aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti.

"Dünyanın en cömert ülkesiyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada katılımcı liderlere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en cömert ülkesi unvanını taşımanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en cömert ülkesi olmanın gururunu yaşıyoruz

İmkanlarla birlikte sorunların da büyüdüğü bir çağda yaşıyoruz diyen Erdoğan, "Ekonomik durgunluk, tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi tercih etmiştir. Böylece mazlumların sesi daha duyulmaz hale geldi." diye konuştu.

"Gelişmiş ülkeler iyi bir imtiham veremedi"



En acı örneği corona virüs salgınında yaşandı diye vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtiham veremedi. Biz ise Türkiye olarak 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Yerli aşımız TURKOVAC'ı ihtiyaç sahiplerine sunduk. 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en cömert ülkesi olma unvanını taşıyoruz." ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Türkiye müstesna bir konuma sahiptir"



"Teşkilata üyeliğe yeni kabul edilen komşumuz İran'ı tebrik ediyorum. Türkiye müstesna bir konuma sahiptir. Asya ile işbirliğimizi her alanda güçlendirmeye çalışıyoruz. Burası Asya'ya açılan kapılardan biri haline geldi. Müşterek çabalarımızla işbirliğimizi çok daha yukarı çıkaracağımıza inanıyorum.

"Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için mücadele ediyoruz"

Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla sona ermesi için mücadele ediyoruz. Tahılın Afrika'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması için samimi bir çaba harcıyoruz. Küresel gıda güvenliğine yönelik çabaları destekliyoruz. Doğu-Batı arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin önemi daha fazla anlaşılmıştır. Ülkemizin doğu-batı arasındaki köprü konumu bizlere fırsat sağlamaktadır. Her alanda işbirliğine hazırız. Şanghay İşbirliği Örgütü için katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye açıklamalarda bulundu.



