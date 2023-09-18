Cumhurbaşkanı Erdoğan düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle Türkevi'nde yuvarlak masa toplantısı yaptı.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nden sonra ABD’ye hareket etti..

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle Türkevi'nde yuvarlak masa toplantısı yaptı.

Türkiye Yüzyılı vurgusu

Türkiye’nin Cumhuriyetin ikinci asrına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlandığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlamak; bölgesinde barış, istikrar ve refahın tesisi; uluslararası sistemin adaletsizliklerini giderme gibi amaçlarından söz etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sonuçlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm çatışma alanlarında kalıcı barışın tesisi ve Türkiye’nin dostlarının sayısını artırma amaçlarıyla diplomasiye öncelik vermeye devam edileceğini söyledi.

Türkiye'nin AB ile ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin canlandırılması için açılan fırsat penceresini işaret etti.

Bu konuda Avrupa Birliği’nin tavrının belirleyici olacağını özellikle belirtti. Türkiye-ABD ilişkilerinin ise gelişmesinden duyulan memnuniyeti anlattı. ABD Başkanı Biden’la iki ülke arasındaki meselelerde zaman zaman baş gösteren tıkanıklıkların çoğunun açıldığını, temasların pozitif gündemle artırılması kararını duyurdu.

Terör örgütleriyle mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine onurlu geri dönüşleri gibi konularda uluslararası dayanışmanın artırılması gerekliliğini ortaya koydu.

"Dünya Beşten Büyüktür" tespiti

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sistemin kurallara dayalı ve adil bir biçimde reforma tabi tutulması gereğinin de altını özellikle çizdi.

Son zamanlarda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere birçok ismin bu anlayışı ortaya koyan söylemlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu gelişmelerin kendisinin dillendirdiği “Dünya Beşten Büyüktür” tespitinin teyidi anlamına geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve kutsallara yönelik saldırıların arttığını da anlattı ve bunlara ifade özgürlüğü gerekçesiyle göz yumulmasının oluşturduğu büyük tehlikeyi de gözler önüne serdi. Herkesi bu çirkin olaylara tepki göstermeye çağırdı.