Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını İzmir'de söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de vatandaşlara seslenmeden önce ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'yla birlikte dillere pelesenk olan 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yalnızca 21 gün kaldı.

Türkiye'yi karış karış gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son durağı İzmir oldu.

Efsane şarkıyı yeniden söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de toplanan coşkulu kalabalığa seslenmeden önce sahneye ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu çıktı.

Cengiz Kurtoğlu’nun 14 Mayıs için seslendirdiği 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısı mitinge yeniden damga vurdu.

Coşkulu kalabalık eşlik etti: Ortaya keyifli anlar çıktı

Erdoğan, Kurtoğlu'yla birlikte efsane şarkısı 'Duyanlara Duymayanlara' parçasını bir kez daha söyledi.

Şarkıya çoşkulu kalabalık da eşlik edince keyifli anlar yaşandı.