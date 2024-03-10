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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yalnızca 21 gün kaldı.
Türkiye'yi karış karış gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son durağı İzmir oldu.
Efsane şarkıyı yeniden söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de toplanan coşkulu kalabalığa seslenmeden önce sahneye ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu çıktı.
Cengiz Kurtoğlu’nun 14 Mayıs için seslendirdiği 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısı mitinge yeniden damga vurdu.
Coşkulu kalabalık eşlik etti: Ortaya keyifli anlar çıktı
Erdoğan, Kurtoğlu'yla birlikte efsane şarkısı 'Duyanlara Duymayanlara' parçasını bir kez daha söyledi.
Şarkıya çoşkulu kalabalık da eşlik edince keyifli anlar yaşandı.
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