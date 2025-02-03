Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bin 381 engelli öğretmenin ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim alanındaki yeniliklere ve gelişmelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli bireylerin eğitim alanındaki katkılarını önemsediğinin altını çizdi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin öğretmenler için de temel ilke olarak benimsendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli öğretmen atamalarının müjdesini verdi.

BİN 381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında bin 381 engelli öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Engelli öğretmenlerimizin istihdamı konusunda tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bir müjde vermek istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum