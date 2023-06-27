Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Deprem konutlarının teslimi ekimde başlıyor... Kurban Bayramı mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatı inşallah ekim-kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyor" dedi.

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Türkiye 6 Şubat tarihinde, büyük bir felaket yaşadı.

Depremin vurduğu 11 il, devlet eli ile sarıldı.

Yaraların halen sarılmakta olduğu deprem bölgeleri için titiz çalışalar artırılıyor.

Depremzedelerin yeni ve güvenilir konutları için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.

Mesajında deprem konutlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslimatın ekim-kasım aylarından itibaren başlayacağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleleri kullandı;

6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı'nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum.

"Çalışmalarımızı fasılasız sürdürüyoruz"

Bu vesileyle bir kez daha asrın felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın canımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Depremin yaralarını sarmak, depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımızı fasılasız sürdürüyoruz.

"Seçim döneminde de hassasiyetimizi koruduk"

Geride bıraktığımız seçim döneminde de bu hassasiyetimizi koruduk. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik.

Konutların teslimatı ekim-kasım aylarında başlıyor