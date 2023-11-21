Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Rehine takası için Türkiye devrede Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı zulme değindi.. İki taraf arasındaki rehine krizi için görüşmelerin sürdüğünü belirten Erdoğan "Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız" dedi.

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ensonhaber.com

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları 46. gününde şiddetlenerek devam ediyor.

İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 13 bini aşarken, İsrail sivilleri hedef almaktan kaçınmıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivillerin can kaybını azaltmak için yüz yüze ve telefonla görüşmeler yaparak lider diplomasisini sürdürüyor.

Diplomasi trafiğine hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cezayir'deydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısı geçekleştirdi.

"Rehine takası için görüşmelerimiz sürüyor"

Burada yaptığı açıklamasında İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama değinen Erdoğan, rehineler için görüşmelerin sürdüğünü söyledi:

Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler, devam ediyor. Gerek Dışişleri Bakanım gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar.

"Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız"

Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak.

"Cezayir'de yeniden bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

2020 yılındaki ziyaretimin ardından dost ve kardeş Cezayir'de yeniden bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnükabul dolayısıyla aziz kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. İlişkilerimizde son 3 yılda yaşanan temas ve istişarelerin güzel neticelerini hep birlikte almaya devam ediyoruz.



Biliyorsunuz Cezayir ziyaretim sırasında sayın Tebbun'la Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kuruluşuna karar vermiştik. Konseyimizin ilk toplantısını da geçtiğimiz sene Ankara'da yapmıştık. Bugün değerli kardeşimle birlikte Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin ikinci toplantısına başkanlık ettik. Verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Münasebetlerimizi derinleştirmek adına atılacak adımlar adına fikir teatisinde bulunduk. Bu çerçevede hayata geçirilecek projelerin de yakından takipçisi olacağız. Konseyimizin adını stratejik tanımlamasını eklemek suretiyle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi olarak yeniden belirledik. Bu karar, ilişkilerimizin ulaştığı seviyenin ve beslendiği stratejik vizyonun nişanesi olmuştur.

"Türkiye ve Cezayir arasındaki yatırımları daha da artırmak gayreti içinde olacağız"

Türkiye ve Cezayir, asırlara sari dostluk ve kardeşlik bağlarına sahiptir. Geçen yıl 5,3 milyar dolarla rekor kıran ticaret hacmimizin bu sene sonunda 6 milyar doları yakalamasını bekliyoruz. Kardeşim Tebbun'la belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hacmine de gayretlerimizi artırarak inşallah kısa zamanda ulaşacağız.



Ticaret Bakanlarımızın bugün imza attıkları ortak niyet beyanıyla müzakerelerine başlanacak tercihli ticaret anlaşmasının bizlere yardımcı olacağına inanıyorum. Cezayir'in Tebbun kardeşimin liderliğinde ekonomik potansiyelini değerlendirmeye yönelik çalışmalarını takdirle izliyoruz. 1400 civarında Türk firması bu sürece destek veriyor. Şirketlerimizin Cezayir'de hidrokarbon harici sektörlerdeki en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcısı olmasıyla iftihar ediyoruz.



Bu yatırımları daha da. Artırmak gayreti içinde olacağız. Cezayir'in ülkemizdeki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının en kısa sürede imzalanması bu sürece destek verecektir. Cezayir'in altyapı alanındaki yatırımlarında müteahhitlik firmalarımızın önemli payı olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ziraat Bankamız, Cezayir'de şube açmak üzere gereken izinleri almıştır, hayırlı olsun. Bu gelişme, ekonomik ve ticari işbirliğimize büyük katkı sağlayacaktır. Enerji ve yenilenebilir enerji alanındaki ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla çeşitlendirerek geliştirmeyi arzu ediyoruz.



BOTAŞ ve SONATRAK arasında addedilen doğal gaz sözleşmesi bunun güzel bir örneğini teşkil etti. Savunma sanayii alanında da çok büyük potansiyele sahip olduğunuzu görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde bu alanda neler yapabileceğimizi enine boyuna değerlendirdik. Cezayir'de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Türkiye'de Cezayir Kültür Merkezi açılmasına ilişkin süreçlerin en kısa süre içinde tamamlanması çalışmalarımızı da hızlandırdık.



Bir de Cezayir atasözünün de ifade ettiği gibi, 'kul gayret eder, Allah tamamlar.' İşbirliğimizi bu şiar temelinde her alanda geliştirmeye yönelik çabalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

"Filistin'de yaşanan insani dramı konuştuk"