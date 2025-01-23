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Haber Merkezi

Trafik eşkiyalarına geçit verilmeyecek...

Toplumun huzur ve güvenliğini bozan magandalarla mücadele artarak devam edecek.

Buna göre aracından inenin ehliyetine el konulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Yeni düzenlemeye ilişkin mesajları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda verdi.

CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINACAK

Erdoğan, trafikteki kavgaların önünü kesmek amacıyla caydırıcı önlemlerin alınacağını açıkladı.

EHLİYETLERİNE EL KONULACAK

Ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla düzenleyeceğiz. Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konulması gibi yaptırımlar uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişan, düğün ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesine dönük cezaların da önemli ölçüde artacağını açıkladı.