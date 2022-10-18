Cumhurbaşkanı Erdoğan, e-İnsan Programı'na katıldı

e-İnsan Programı’nda cazibe merkezine dönüşen Türkiye’yi anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık yurt dışında eğitim gören vatandaşlarını kendine çeken bir ülke olduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeydi.

E-İnsan Programı'na katılan Cumhurbaşkanı, burada bir konuşma yaparak cazibe merkezine dönüşen Türkiye'yi anlattı.

Gençlere müjdeler de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerlendiğini kaydetti.

"Yurt dışındakileri çeken bir Türkiye var"

"Bugüne kadar 400 bini aşkın gencimizi 5 bin işverenle bir araya getiren bölgesel kariyer fuarları düzenledik." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye artık evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken bir cazibe merkezi oldu. Binlerce Türk vatandaşı istihdam etmek için çağrı açan şirketler mevcut. İnsan kaynakları alanında yaptığımız düzenlemeler, liyakat, eşitlik, her gencimizin önündeki kapıyı açıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışındakileri çeken bir Türkiye var VİDEO

"85 milyon vatandaşımız belirli bir kalitenin üzerinde hayat düzenine sahip"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları ise şöyle:

"Asıl büyük kalkınma atılımını; eğitimiyle, sağlığıyla insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik. Vesayet dediğimiz anlayış sadece yönetim mekanizmalarından değil, insanımızı temel hak ve özgürlüklerden de mahrum etmenin adıdır.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her bir eser işte bu eksiklikleri giderme amacı taşıyoruz. 81 ilimizdeki 85 milyon vatandaşımız tüm alanlarda belirli bir kalitenin üzerinde hayat düzenine sahiptir.

Amasra'daki patlama

Sağlık hizmetlerini ilk nefesten son nefese kadar, gelişmiş ülkelerin üzerindeki standartta veriyoruz. Şu an da bu noktada hocalarımız çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Amasra'daki patlamada 41 şehidimiz var.

Şehitlerimizin dışında oradaki yaralılarımıza anında müdahale edip, İstanbul'da tedavi altına aldık. Bu hastalarımız şu anda Türkiye'de 1 numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli.

Terörle mücadele

Terörle mücadeleden sınır emniyetine, tüm alanlarda huzuru sağlayarak insanların huzur içinde yaşamasını sağladık. Güney Doğu'da belli bir saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi, şimdi vatandaşlarımız gece kafeteryalarda oturabiliyor.

Göreve geldiğimizde 26 havalimanımız vardı, şimdi 58 havalimanına sahibiz. Göreve gelirken Batı'da ne varsa Doğu'da da olacak demiştik ve bunu başardık. Türkiye'de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı.

Yerli ve milli imkanlar

Her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e 10'a katlayan uygulamalar saymak mümkündür. Kamu personel rejiminin hükümetlerimiz döneminde değiştirmekte en çok zorlandığımız alan olduğunu itiraf etmek isterim.

Yeni yönetim sistemimizi tasarlarken, doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı bir insan kaynakları ofisi kuralım dedik ve kurduk. İnsan kaynakları ofisimiz tarafından, uygulamaya konulan sistemlerin tamamı yerli ve milli imkanlarla oluşturulmuştur. Özellikle hemen yanı başımızdaki millet kütüphanesi, dünyada müstesna olan kütüphanelerden bir tanesidir.





"Projelerimizi istiyorlar"

7 gün 24 saat hizmet veren bu kütüphanede tüm imkanları hazırladık. Dünyadan gelen liderlere de burayı gezdirdiğimizde, ‘bu projeleri bize de verebilir misiniz?’ diyorlar. Seve seve veriyoruz. Bu projeler insanlığın emrindedir.

Ülkemizdeki üniversite sayısını 81 ilin tamamına yayarak artırırken bize yöneltilen eleştiriler vardı. Şimdi söylenecek söz kalmadı. Iğdır'daki bir genç, üniversite için İstanbul'a Ankara'ya niye gelsin. Biz hocalarımızı Iğdır'a gönderelim dedik. Hocalarımızı seferber ettik.

"Şu an 208 üniversitemiz var"

76'dan 208'e çıktık. Şu an 208 üniversitemiz var. Oralarda anaokulundan ilk, orta öğretime kadar hepsini güçlendirdik. İlmin adeta ulaşamadığı yer bırakmadık. Bazı üniversitelerimizde bazı kontenjanlar boş kalıyordu, yapılan düzenlemeyle böyle bir sorun kalmadı.

Yükseköğretime ulaşılabilirlikteki sorunu çözdük. Üniversitelerimizi belirli zümrelerin eriştiği bir alan olmaktan çıkardık. Şimdi tüm dikkatimizi, eğitimin kalitesini yükseltilmesine, mezun gençlerimizin istihdam alanlarının çoğaltılmasına veriyoruz.

40 bini aşkın rehber öğretmenimizle iş birliği yapıyoruz. Yapılan ölçümlere göre hazırlanan raporlar, ilgili tüm tarafların ilgili fotoğrafı görmesini sağlıyor. 1.2 milyonu aşkın öğrenci 8 bini aşkın işveren yetenek kapısı üzerinden bir araya gelebilmektedir.

"Hizmetlerin ülkemize sağladığı katma değer 20 milyar lira"

Değerli kardeşlerim, kamunun personel alımları konusunda kariyer kapısı platformunu geçtiğimiz yıl hizmete sunmuştuk. Platforma bugüne kadar 3 milyona yakın başvuru oldu. Kamudaki yükselme ve terfi işlemleri de bu platform üzerinden yapılmaya başlandı.

Uzaktan eğitim kapısını hizmete alıyoruz. Bünyesinde 30 bini aşkın eğitim materyalinin yer aldığı bu platformdan milyonlarca kamu çalışanı eğitim aldı. Faaliyete geçirdiğimiz platformların 2 yıldaki ziyaretçi adedi 400 milyonu geçmiştir. Bu hizmetlerin ülkemize sağladığı katma değer 20 milyar lira olarak hesaplanmaktadır."