Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes-2022 tatbikatında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seferihisar'daki Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan 'Efes-2022' son gününde...

Tatbikat, 37 dost ve müttefik ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurla, 1100'ü yabancı yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurlarıyla oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesinin amaçlandığı tatbikatta, Birleşmiş Milletlerin Barış Destekleme Harekatı jenerik senaryosundan istifade ediliyor.

Katılan ülkeler

Tatbikat; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Slovakya, Somali ve Ürdün'den görevlendirilen birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor.

Cumhurbaşkanı atışları izledi

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 100'ü yabancı yaklaşık 11 bin personelin yer aldığı tatbikatı MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la beraber izledi.

Düşmanı sıkıştırma

Bugünkü tatbikatta, jenerik bir senaryoyla yapılan tatbikatın katılımcı ülke unsurlarından oluşan timlerin olası bir savaşta düşmanı sıkıştırma harekatı gerçekleştirdi.

Denizden ve havadan sızma harekatı



Tatbikatta ayrıca özel kuvvet unsurlarının bir kısmı paraşütle belirlenen alanlara inerken diğer kısmı denizden sızma harekatı yaptı.

Bu kapsamda botların motorlarını kıyıya belli mesafede susturan su altı taarruz ve su altı savunma timleri, su altı engel ve sığ su mayınlarından sahili temizledi. Daha sonra amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı başlatıldı

Atak taaruzda

Efes 2022'de taarruz helikopteri desteği, sadece milli imkanlarla üretilen T129 Atak helikopterleriyle sağlanıyor.

Milli araç ve silah sistemleri ilk kez kullanılıyor



TÜBİTAK desteğiyle Lentatek tarafından geliştirilen kamikaze insansız hava aracı Kargı, bu yılki tatbikatta kullanılan araç ve silah sistemleri arasında yer alıyor.



Akıncı TİHA, Barış Pınarı Harekatı'nda da kullanılan 800 metre menzilli, ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76 keskin nişancı tüfeği, VİHA (vurucu insansız hava aracı), Kirpi-2, Kobra-2 ve Vuran taktik tekerlekli zırhlı aracı, Kirpi-2 patlayıcı madde ve şüpheli cisim imha aracı, 106 milimetrelik havan ile aydınlatma mühimmatı kullanarak atış icrası, Proton Elic tünel tespit cihazı ve PARS OMTAS kuleli tekerlekli aracı ile 35 milimetrelik modernize çekili top (hava savunma sistemi) tatbikatta ilk kez kullanılıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes-2022 tatbikatında VİDEO