Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim öğretim yılı açılış programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda yaptığı açıklamaların ardından, "Ya Allah Bismillah" diyerek yeni eğitim öğretim yılının ilk zilini çaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Yüz yüze eğitime devam etmekte kararlı olunduğunu söyleyen Erdoğan, aşı çağrısı da yaptı.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE KARARLILIK MESAJI VE AŞI ÇAĞRISI

"Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak aşı imkanını da değerlendirmek şarttır." diyen Erdoğan, vatandaşların aşı konusunda sosyal medya dezenformasyonlarına inanmamaları gerektiğini belirtti.

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs sürecinde eğitim alanında atılam adımları tek tek hatırlattı.

Sözlerine yeni eğitim-öğretim yılının ilk zilini çalarak veda eden Erdoğan, "Yeni eğitim öğretim yılını, elimizdeki zillerle açıyoruz. Ya Allah Bismillah." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının ilk zilini çaldı

"BAŞARI, UZUN BİR MÜCADELENİN MEYVESİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Kökleri çok daha eskiye dayanan okulumuz Türkiye'ye farklı alanlarda hizmet etmiş pek çok güzide ismin yetişmesine vesile olmuştur. Lisemizin öğrencilerini kutluyor, emek veren tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN HAKKINI ASLA ÖDEYEMEYİZ"

Burada çok önemli gördüğüm bir hususu vurgulamak istiyorum; Başarı tesadüften öte, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir mücadelenin meyvesidir.

Her biri ayrı değer olan öğretmenlerimizi emeği olmasa bu başarıların hiçbiri olmazdı. Öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz.





"2 MİLYON TABLET BİLGİSAYARI ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞTIRDIK"

Önceki sene başlayan, 1.5 yıldır dünyayı sarsan koronavirüs salgını, eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke sokak yasağı dahil sert tedbirlere başvurdu. Türkiye olarak biz de öldürücü etkinin yüksekliği sebebiyle ihtiyatlı davranmak zorunda kaldık. Evlatlarımızın, öğretmenlerin sağlığını tehlikeye atmamak için azami hassasiyet gösterdik.

Kimi zaman okulları açarak ancak daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimle bu dönemi geride bıraktık. Salgının yoğun seyrettiği dönemlerde evlatlarımızın eğitimden kopmamalarını temin ettik. 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. EBA ile uzaktan eğitimi başarı ile yürüttük. TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarından eğitimin devamını temin ettik.





"YÜZ YÜZE EĞİTİMİ DEVAM ETTİRMEKTE KARARLIYIZ"



Hazırlık sürecinde bilim insanlarımızın yanı sıra eğitimin tüm paydaşlarının fikrine başvurduk. MEB ve Sağlık Bakanlığımız önlemleri, yapılması gerekenleri birlikte belirlediler. Velilerimizin çocuklarını güvenle okula gönderebileceği bir altyapı sağladık. Gönüllülük esası ile devam ettirdiğimiz aşılama da toplam doz 100 milyon sınırına doğru gidiyor. İsteyen her vatandaşımız ücretsiz, hızlı şekilde aşıya ulaşabilmektedir. Halen birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne alırsak bu tablo ülkemiz adına önemli bir başarıdır. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Velilerimizin, çocuklarımızın müsterih olmasını diliyorum.





AŞI ÇAĞRISI: ASLA ZORLAYICILIĞA BAŞVURMAK İSTEMİYORUZ



Sırası gelmiş vatandaşlarımızı, eğitim camiamızı, velilerimizi aşılarını olmayan davet ediyorum. Bu hususta asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak aşı imkanını da değerlendirmek şarttır. Aşı ile ilgili bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemelidir. Salgının yayılmasını engellemek hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır.

EĞİTİMDE YAPILANLARI TEK TEK SIRALADI

2002 yılından beri eğitimi daima en öncelikli meselemiz olarak gördük. 2002 yılında Milli Eğitim bütçesi sadece 7,5 milyar TL iken 2021 yılında 147 milyar TL'ye yükselmiştir. Okul kitaplarını ücretsiz dağıtıyoruz. Ülkemizin genelindeki derslik sayısı neydi: 343 bin. Bunu nereye çıkardık? 601 bine çıkardık. 2002 yılından bugüne kadar toplam 700 bin öğretmenizin atamasını gerçekleştirdik. Cuma günü yaptığımız 20 bin öğretmen atamasıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. Eskiden boş geçen dersler varken, bu dertler geride kalmıştır.

Okuma becerileri alanında puanını en çok artıran 2. ülkeyiz. Nereden nereye getirdiniz bizleri, maşallah. Bu mesleki eğitimde sizler bizlere, çok çok daha büyük başarılar getireceksiniz. Yıllarca ötelenen, haksızlığa maruz kalan imam hatip okullarını ve meslek liselerini diğer okullarla eşit hale getirdik. Meslek liselerimiz artık patent dahi alabilecek düzeyde yeniliklere imza atıyor.





'ARA ELEMAN' VURGUSU

Gençler, istihdamda ara eleman diye bir kavram vardır. İşte bu elemanın yetiştiği yerler neresi? Burası, sizin lisenizden yetişiyor. Özel sektörümüzün en fazla sıkıntı çektiği hususların başında ara eleman konusu geliyor. İlla üniversite okumanıza gerek yok, siz buradan çıktıktan sonra ara eleman olarak hemen istihdam edilebilecek şekilde çıkacaksınız. Tabii sonra üniversite geliyor, onunla da yükselteceksiniz.

"1000 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNE ALTYAPI VE EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLANDI"

Yeni projeleri hayata geçirmeye başladık. 2020 yılının Ekim ayında başlatılan mesleki eğitimde 1000 okul projesi attığımız önemli bir adımdır. 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesine altyapı ve eğitim desteği sağlanmıştır.

Liselerin tümünde laboratuvar eksikliği giderilmiştir. Eskiden garip gureba makineler vardı ama şimdi oralara da tamamen yeni yeni makineler getirilmek suretiyle, teknolojisi de dijital olmak suretiyle, bu makineler getiriliyor. Hiçbir şeyin yabancılığını çekmeyeceksiniz. İnşallah yakında Türkiye'yi çok daha farklı bir konuma taşıyacağız."



